Rete idrica Monte Migliore: ok dalla Giunta al potenziamento - Terzo Binario News

Via libera dalla Giunta Capitolina al progetto definitivo per il potenziamento della rete idrica di Monte Migliore nel IX Municipio. I lavori saranno realizzati da Acea Ato2, sotto la supervisione del Dipartimento Simu di Roma Capitale per un importo complessivo di circa 3,6 milioni di euro. Gli interventi di ampliamento della rete idrica serviranno a collegare circa 100 utenze presenti nella zona e a fornire loro acqua potabile. Sarà realizzata una nuova rete idrica lunga circa 6 chilometri tra via Nazareno Strampelli e le strade limitrofe.



“Prosegue il nostro lavoro per portare l’acqua potabile nelle case dei cittadini, in quartieri di Roma che ancora ne sono sprovvisti. È fondamentale adeguare le infrastrutture sul nostro territorio, per portare i servizi essenziali in tutti i quartieri della città”, spiega la sindaca Virginia Raggi.



“Con la Delibera in Giunta compiamo un altro passo in avanti per la riqualificazione idrica del quadrante sud della città. Si tratta di un intervento atteso da molti anni, che avrà numerosi benefici per le migliaia di residenti che vivono nel quartiere”, precisa l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.

“Abbiamo portato acqua nelle periferie dove i cittadini aspettavano da decenni, da Roma Nord a Roma Sud. Anche il quadrante urbanizzato di Monte Migliore avrà la sua rete idrica e l’acqua potabile. Altra meta raggiunta dalla Commissione Capitolina Lavori Pubblici con un grande lavoro di squadra insieme al Dipartimento SIMU, AceaATO2, Municipio IX e, naturalmente, Assessorato alle Infrastrutture”, sottolinea la presidente della Commissione Lavori Pubblici Alessandra Agnello.