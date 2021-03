Rete degli Studenti di Civitavecchia in sciopero "per rivendicare il diritto alla salute, al lavoro e no ai combustibili fossili" - Terzo Binario News

Il 19 marzo 2021, gli studenti e le studentesse della Rete degli studenti di Civitavecchia, in totale rispetto delle norme COVID, si troveranno in una limitata rappresentanza nei pressi della centrale TVN e non si collegheranno in DAD, aderendo al global strike promosso dal FFF per manifestare a gran voce contro l’utilizzo di energie inquinanti e non rinnovabili.

Nel giorno del sesto sciopero mondiale per il clima si lotta, anche se in modo diverso, per la giustizia climatica e sociale.

“Il nostro senso di responsabilità e la nostra voglia di continuare questa mobilitazione in totale sicurezza e nel rispetto di chi ci sta vicino ci impongono di rivedere alcune cose” scrivono i ragazzi e le ragazze della Rete, che chiedono ed urlano a gran voce di essere ascoltat*.

Discuteranno, dunque, tutt* insieme durante l’assemblea online organizzata da FFF Civitavecchia, e proporranno le idee e i progetti alternativi da mettere in campo per creare buona occupazione ed avviare anche nel territorio una vera ed efficace transizione ecologica “per rivendicare il diritto alla salute, al lavoro e ad un futuro senza più i combustibili fossili”.

Tra le risorse più importanti individuate dagli studenti e dalle studentesse spicca senza dubbio “Next Generation” il piano di ripresa nazionale volto a rendere l’Italia un Paese più equo, inclusivo e soprattutto VERDE.

È infatti questa la richiesta delle ragazze e dei ragazzi della Rete, impiegare in modo concreto ed effettivo i fondi di Next Generation verso un progetto di transizione ecologica.

“Siamo stanch* di rimanere a guardare, è tempo di agire e questa è un’occasione che non possiamo, e non dobbiamo, lasciarci sfuggire”. Con queste parole decise le ragazze e i ragazzi riconfermano l’importanza di questo sciopero e invitano tutt* ad unirsi e manifestare per un futuro più ecosostenibile.