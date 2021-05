Retake Roma e Strada dei Parchi: rigenerazione Torre Angela - Terzo Binario News

Un nuovo evento congiunto di rigenerazione urbana tra Retake Roma,

la più diffusa realtà associativa impegnata attivamente nella cura dei beni comuni, Ufficio Decoro di Roma Capitale, AMA azienda pubblica utilità, Atac e con l’adesione di Strada dei Parchi avrà come luogo di intervento la stazione Metro C di Torre Angela.

Sarà un sabato all’insegna del volontariato con #Strada facendo – Ce ne prendiamo cura insieme. L’iniziativa di Strada dei Parchi e Retake Roma per la rigenerazione di Torre Angela vedrà la partecipazione di Dipendenti e Management di SdP che, in collaborazione con i volontari della onlus, effettueranno una serie di operazioni semplici ma fondamentali per ridare decoro

all’area, come la raccolta di rifiuti, la tinteggiatura delle pareti dei sottopassi e dei muretti delle scalette.

Strada dei Parchi, in linea con i principi di sostenibilità che guidano l’Azienda e con la consapevolezza di sviluppare il proprio senso civico prendendosi cura dei beni comuni, donerà un furgone a Retake Roma, un veicolo che resterà a disposizione dell’associazione e dei suoi volontari per gli interventi di riqualificazione in altre zone della città.

“Siamo una delle poche autostrade in Italia con un tratto urbano. Grazie all’A24-A25 arriviamo quasi al centro della Capitale e ci sembra doveroso fare qualcosa di concreto per la cura del territorio che ci ospita e che rappresenta per i nostri utenti l’inizio, o l’arrivo, di un viaggio” – commenta Riccardo Mollo, Amministratore Delegato di Strada dei Parchi.

Le parole della Presidente di Retake, Francesca Elisa Leonelli, per raccontare la nuova collaborazione: “Il contatto con Strada dei Parchi è avvenuto grazie a una segnalazione di atti vandalici inviata via e-mail da un nostro volontario. Ci ha molto colpito che l’amministratore delegato abbia risposto di persona e ancora di più scoprire quanto la società fosse determinata ad ascoltare e a prendere iniziativa nel senso che suggerivamo. Abbiamo scoperto una straordinaria

condivisione di valori nei riguardi della cura della città e dei luoghi di tutti. Ecco perché il sostegno di Strada dei Parchi per noi vale doppio. La donazione del furgone, inoltre, rappresenta la concretizzazione di un intento e permetterà di agevolare l’organizzazione di eventi di cura degli spazi urbani e verdi di Roma e dell’Italia.”