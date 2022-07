"Rest@te al centro" di Santa Marinella per un lungo weekend da non perdere • Terzo Binario News

La Perla si prepara a vivere un altro weekend con ‘Rest@te al centro’ ricco di eventi da non perdere.

Lo annunciano alla cittadinanza il Sindaco Pietro Tidei in compagnia delle consigliere Maura Chegia e Paola Fratarcangeli.

A partire da questa sera, 14 luglio, un doppio appuntamento per tutti. Alle ore 21 a Piazza Civitavecchia parte ‘Santa Walking Tour versione popolare’, la passeggiata nel centro storico alla scoperta delle origini della città, la storia delle prime famiglie di pescatori, operai e floricoltori. A seguire, alle 21:40, presso Largo Monsignor Ostilio Ricci, sarà possibile assistere allo spettacolo dell’Associazione Il Melodramma che si esibirà in Romanze, arie d’opera, d’operetta e musiche classiche dell’800 italiano interpretate sotto la direzione del Maestro Magri. Evento reso possibile grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Giuseppe.

Venerdì 15 luglio è la volta di ‘Santa Marinella Boat Tour’, un aperitivo in barca con bagno al tramonto e visita guidata. L’imbarco è a Marina Odescalchi alle ore 18.30.

La scaletta degli appuntamenti si conclude sabato 16 luglio con il 1° Festival delle Biografie ‘Parole al Porto’, incontro che ha riscontrato molto successo anche lo scorso weekend e che vedrà ospiti d’eccezione come Antimo Verde e Elena Malizia. Insieme ricordaremo la conduttrice e soubrette tanto amata dal pubblico italiano Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021.

Una serata speciale che avrà inizio alle ore 21:30 nella suggestiva terrazza sul porto in Viale Roma.