Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato - Terzo Binario News

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis ad arrestare un cittadino cinese di 35 anni per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono le 04.45 di ieri, quando i poliziotti intervengono in via Sessoriana per una segnalazione di persona molesta sotto il portone di un condominio.

Gli investigatori hanno chiesto all’uomo un documento per identificarlo, ma lo stesso si è rifiutato e, a questo punto, perquisendolo per poi portarlo presso gli uffici di polizia al fine di identificarlo, gli hanno trovato addosso 0.74 grammi di anfetamina, che è stata sequestrata.

Negli uffici l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze rifiutandosi ancora di dare le sue generalità e, nel tragitto per il fotosegnalamento, ha danneggiato la volante prendendo a calci gli sportelli dall’interno.

Una volta arrivati negli uffici di Polizia, l’uomo si è anche scagliato contro i poliziotti che sono poi ricorsi a cure mediche. Una volta calmato, è stato identificato e arrestato.