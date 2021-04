Reportage sugli alberi del Messico a Ladispoli: le piante non stanno messe bene - Terzo Binario News

“Reportage…. Le nuove piante resistono. Ma…Questi giardinieri …..non hanno occhi? legacci diventati stretti che tagliano il legno, tagliaerba o decespugliatore che rovina il colletto degli alberelli, siepe azzerata dalla potatura dello scorso anno, tre glicini meravigliosi sono stati via via eliminati (per sempre) dal posto pensato per loro.

Un albero quasi centenario che appare macchiato: ammalato? ma potrebbe anche solo essere macchie di gelso. Va controllato.

Giardinieri, vivaisti, agronomi o bassa manovalanza? Dai potete fare di meglio. Nell’estate 2020 qualcuno portava acqua alle piante messe nel nuovo giardino (indovinate chi).

Oggi, buona notizia, quasi tutti i nuovi alberi, credo 26, portano qualche foglia e germogli primaverili, pochi, ma significa che sono sopravvissuti, sono ancora vivi, contrariamente a quanto accade a quasi tutte le nuove messe a dimora. Chissa’ se supereranno la siccita’ dell’estate.

Hanno sfalciato l’erba e messo stallatico, e c’e’ qualche tubo per irrigazione che esce da terra. Il giardino appare dunque essere seguito, in qualche modo, dal lato passerella pedonale. Bene. A parte i legacci-cappio lasciati sulle piantine.

Il resto? Tanti rifiuti , specie nell’altra parte del giardino e manca sempre una fontanella: dovrebbe sempre esserci in un parco. E poi, perche’ non rimettono i glicini ? L’architetto o il geometra perche’ avrebbe allora costruito quel pergolato, ora inutile ? Erano uno spettacolo per chi frequentava il giardino con figli e nipotini.

Insomma, si puo’ fare meglio. non ci siamo ancora. Manca il disegno delle siepi lungo il percorso pedonale fino al ponte. Peccato. Basterebbe poco. Qui, come anche altrove. Ladispoli zona Messico, aprile 2021″.

Raffaele Rapisarda

