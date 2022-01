Replica di Ardita a Moretti: "Richiesta di recupero di Torre Flavia presentata a palazzo Chigi senza schema di contratto" - Terzo Binario News

“Vorrebbe fare il professore il dott. Filippo Moretti, ma nel suo politichese dice diverse inesattezze del milione di euro e non 3.000.000 studiasse il professore ottenuto dal Ministero dell’ambiente progettazione dell’ arch. Mencarelli e RUP arch. Passerini lavori mai conclusi perché le tre capanne non sono collegate con il Castellaccio dei Monteroni.

Certo che negli obblighi del comune richiesti dal Ministero dell’Ambiente vi era la rendicontazione del finanziamento ottenuto ed il fine lavori, chiedo il collaudo delle opere sulle tre capanne realizzate adiacenti al Castellaccio dei Monteroni.

Se la convinzione del dott. Filippo Moretti è che la fondazione dei diritti genetici del suo amico on. Capanna noto nella sua storia politica appartenente a lotta continua autonomia operaia abbia svolto a norma tutti i lavori richiesti, presenteremo interrogazione di questi atti e invieremo di competenza la documentazione alle autorità di controllo Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

Dove era il professore della politica quando il comune di Ladispoli ha inviato il progetto del restauro di Torre Flavia alla Presidenza del Consiglio incompleto dello schema di contratto del progetto esecutivo?

Per chi ha un minimo di competenza sa che è un documento indispensabile ed obbligatorio per il codice degli appalti.

Dove era il delegato al personale durante la vicenda Concorsopoli di Allumiere che ha visto al centro della vicenda il presidente della commissione dott. Mori uno dei suoi migliori funzionari del comune?

Non parliamo poi dell’ultima selezione alla Flavia Servizi che ha visto stranamente gli amici degli amici fare il salto degli ostacoli per rientrare tra i vincitori a discapito di laureati preparati e competenti. Comunque un elogio glie lo devo fare al prof. Moretti è l’ unico in Italia che ha difeso l’ operato dell’ on. Capanna con la sua fondazione di diritti genetici, anche se esperti del settore ‘ OGM’ sostengono che era una fondazione che attraverso delle eccellenze della comunicazione ‘Greenpeace’ organizzava bene e solo convegni ed eventi di promozione ‘ GeNeTicamente’ 20 milioni di euro ottenuti senza svolgere alcun lavoro.

Caro professore i fatti sono sotto gli occhi di tutti, se fosse stato per te e per il compagno Capanna onorevole di lotta continua che viveva da parassita da anni nel Castellaccio dei Monteroni, abbiamo atteso 18 mesi per un suo appuntamento con il gabinetto del Ministro Franceschini, tempo perso, se fosse stato per voi il Castellaccio rimaneva al vostro amico Capanna, lasciando il Castellaccio fatiscente fuori e dentro le mura, dato oggettivo per qualsiasi cittadino che oggi con la macchina o a piedi può recarsi a visitare il Castellaccio dei Monteroni.

Nella vita bisogna metterci la faccia prima nel fare le battaglie giuste, facile tenere i piedi in due staffe, si tenga stretta la sua amicizia con l’ onorevole e compagno Capanna che di benefici al Castellaccio e alla città di Ladispoli ne ha portati.

Si vedono!!! Dimenticavo negli ultimi anni il prof. Moretti si era messo in evidenza paladino bastian contrario a Piazza Grande fino alla morte.

Ultimo consiglio comunale su Piazza Grande 2 ha tenuto il numero legale. Questa è la coerenza del vero politico che alle parole fa corrispondere i fatti. Stiamo parlando del nulla conclude Ardita, perché la politica è l’ arte del consenso e lui non c’è l’ ha mai avuto, ci sarà un perché!”

Giovanni Ardita