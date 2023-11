"Renditi utile", parola di Terminator: al Rifugio degli Elfi il libro di Schwarzenegger • Terzo Binario News

Nuovo arrivo al Caffè Letterario del Rifugio degli Elfi a Cerveteri, la meravigliosa attività di Piazza Risorgimento a Cerveteri.

In vendita “Renditi utile. Sette regole per cambiare la tua vita”, il nuovo libro di Arnold Schwarzenegger, l’ex governatore della California e attore interprete di tanti film di successo mondiale.

“Renditi utile”, parola di Terminator: al Rifugio degli Elfi il libro di Schwarzenegger

«Se mi conosci un poco, probabilmente sai già che non sono un tipo che si arrende. Anzi, apprezzo la sfida del dover risalire la china. È la lotta che rende il sapore del successo, quando lo raggiungi, così dolce.»

Dietro una persona realizzata c’è un unico segreto ed è alla portata di tutti: una mentalità vincente. Lo sa bene Arnold Schwarzenegger, che nella vita ha raggiunto sempre il massimo livello in ogni campo in cui si è messo alla prova. Nato in un piccolo villaggio austriaco, a vent’anni vola in America, deciso a lasciarsi alle spalle la povertà e le magre prospettive che il paese natale poteva offrirgli. Ha solo duecento dollari in tasca, ma un piano dettagliato in testa. I suoi risultati straordinari sono il frutto di una visione chiara del futuro, duro lavoro e la capacità strategica di valorizzare i propri talenti.

Per arrivare esattamente dove si era proposto, Schwarzenegger ha fatto sua la lezione numero uno del padre, un insegnamento miracoloso: renditi utile, a quante più persone possibile e a te stesso prima di tutto. Spaziando da Marco Aurelio a Epitteto, Arnold condivide in questo libro sette regole semplici e straordinariamente efficaci che hanno costituito per lui un faro in tutte le circostanze che si è trovato ad affrontare, con poche chiacchiere e molti fatti.

I suoi consigli prendono vita grazie alle coinvolgenti storie personali a cui l’autore attinge con grande generosità, non limitandosi a raccontare i successi che hanno cambiato tutto ma esplorando anche i fallimenti brucianti che hanno minacciato di far crollare ogni cosa – alcuni già noti, molti altri svelati in queste pagine per la prima volta. Perché il successo si costruisce un pezzo alla volta e ogni tanto tocca mettersi a scalare a mani nude. Meglio allora se cominci a rimboccarti le maniche, perché nessuno verrà a salvarti: devi pensarci da te. La buona notizia è che hai già tutto ciò che ti serve per farlo. Parola di Arnold.