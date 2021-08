Renda: "Bagno di folla per Cappato a Cerveteri" - Terzo Binario News

“Vero e proprio bagno di folla ieri sera a Marina di Cerveteri e questa mattina a Santa Marinella. Tantissime persone in fila per firmare il modulo per richiedere di abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale e consentire, come è giusto che sia, l’eutanasia legale.

L’arrivo del condottiero storico di questa battaglia di civiltà ha acceso la passione di tantissimi cittadini che hanno sfidato le temperature infernali pur di dare il loro contributo.

Personalmente ho raccolto firme in tantissime occasioni e per tantissimi altri referendum. Mai come questa volta, però, ho visto le persone convinte di voler dare il proprio contributo. Non c’è bisogno di spendere tante parole: tutti vogliono firmare e lo fanno coinvolgendo anche le proprie conoscenze.

La gente vuole questa riforma! I cittadini vogliono vedersi riconoscere un diritto importantissimo. Ancora una volta le persone stanno dimostrando di essere più avanti delle istituzioni.

Chiunque abbia vissuto una situazione simile, sa quanto la libertà di scegliere sulla propria vita sino alla fine sia importante.

L’obiettivo delle 500.000 firme ormai è sempre più vicino. Andremo avanti sino alla fine per lasciare libere le persone fino alla fine.

Ringrazio tutti i volontari presenti ai banchetti, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e l’assessora alla Cultura di Cerveteri Federica Battafarano: sono stati tutti fantastici! E ovviamente un ringraziamento speciale va a Marco Cappato, senza il quale questo lungo cammino sulla strada del giusto diritto non sarebbe mai iniziata!

Invito tutti a cercare le prossime date dei banchetti e a cogliere l’occasione per firmare come stanno facendo tantissime persone in tutta Italia.

Avanti tutta!

P.s.: magnifico atteggiamento collaborativo da parte dell’amministrazione di Cerveteri; di quella di Santa Marinella, invece, non si è vista neanche l’ombra….ma si sa i diritti non vanno tanto d’accordo con questa maggioranza!”.

Daniele Renda