Renato Zero al Malibù di Ladispoli: "Un bel regalo di Natale" - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Autografi, saluti, belle parole. Tutto nel rispetto delle misure anti-contagio. Renato Zero, mercoledì 23 dicembre, ha fatto tappa a Ladispoli, esattamente al Malibù. “Per noi è stata una prima volta – ha raccontato Stefano a Terzo Binario – tra i nostri ospiti abbiamo spesso Pino Insegno: Renato Zero è stato proprio un bel regalo di Natale”.

L’artista romano ha ordinato un antipasto (dove sono spiccate bruschette alle vongole e insalata di mare) e uno spaghetto alle vongole, “rigorosamente al dente”. Il tutto accompagnato da un vino rosé.

“Nel locale non si parlava d’altro, ma devo dire che non c’è stata ressa. Renato Zero non ha negato foto e autografi, ma tutto nel rispetto del distanziamento sociale. Non solo: è stato molto carino con la brigata della cucina e con il nostro personale di sala, che è molto giovane. A una ragazza ha detto di abbassare la mascherina, poi ha aggiunto hai un bellissimo sorriso, ma sorridi anche con gli occhi”.

“Un anno particolare per tutti ma, ad un passo dalla conclusione del 2020, è arrivato per noi un “regalo di Natale” inaspettato che ha reso comunque magiche queste festività per tutto il nostro Staff – è il post apparso sulla pagina Facebook del Malibù – la presenza di Renato Zero nel nostro locale è stata accolta da tutti con fervore e stupore e come sempre la schiettezza, la trasparenza e l’animo umano di questo grande artista ha regalato sorrisi a tutti i clienti presenti”.

“Ma è soprattutto al nostro personale, con cui Renato ha avuto sempre piccole parole cortesi e di attenzione, che questo grande artista si è soffermato complimentandosi soprattutto per i sorrisi, nonostante le mascherine, e per la leggerezza con cui svolgono il servizio. Siamo chiaramente fieri delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e tutto questo ci riempie di orgoglio”.