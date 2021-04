Regolarizzazione alloggi Ater, l'Unione Inquilini Civitavecchia: "Proroga al 28 maggio" - Terzo Binario News

“Unione Inquilini Civitavecchia informa che è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP – Sanatoria ATER.

Le domande potranno essere inviate entro il 28 maggio 2021.

Unione Inquilini è a disposizione per la compilazione e presentazione delle domande tutti i giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30 in via dei Bastioni 6 – Civitavecchia (c/o sede PRC). Per appuntamento tel.3205308301″.

Unione Inquilini Civitavecchia