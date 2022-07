Regione Lazio e lavoro, la Porta Futuro di Civitavecchia a disposizione in via Dalmazia • Terzo Binario News

Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazioni a trovare le figure professionali che stanno cercando.

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione, a Civitavecchia siamo in Via Dalmazia 28.

Per ulteriori corsi ed informazioni e comunicazioni visitate il sito: https://portafuturolazio.it/ e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/portafuturolazio/ .