Regione, la Califano: "Sbloccati 800 milioni" - Terzo Binario News

“Oggi compiamo un ulteriore sforzo per far ripartire il motore economico del Lazio, mettendo sul piatto un finanziamento monster: oltre 450 milioni di euro per il lavoro. Un piano, nei numeri, unico in Italia”. Così il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano poco fa in commissione regionale attività produttive.

“Dopo i 350 milioni stanziati ieri per garantire la cassintegrazione in deroga a 166.923 lavoratori, oggi diamo una risposta ad altre 42mila piccole aziende e partite iva del Lazio, rifinanziando con 400 milioni il fondo Pronto Cassa, un piano che garantirà prestiti di 10mila euro a tasso zero restituibili in 5 anni. In questo modo tutte le richieste pervenute sul sito ‘farelazio’ saranno evase” spiega Califano.

“Si tratta di un risultato importantissimo, auspicato da tutto il consiglio regionale, che oggi portiamo a casa e che darà modo a professionisti e piccole imprese, che sono poi la spina dorsale della nostra Regione e del nostro Paese, di poter far fronte all’inattività forzata da Coronavirus e riprendere la propria attività”.

“Al tempo stesso oggi andiamo a dare copertura a chi, per la tipologia del proprio lavoro, era rimasto fuori dalla cassintegrazione e dagli ammortizzatori sociali: penso a disoccupati, tirocinati, colf, badanti e rider”.

“Il bando sarà online da domani, primo maggio, e sarà consultabile sul sito ‘generazioniemergenza.laziodisco.it’. Siamo profondamente consapevoli della situazione drammatica che tutti noi stiamo vivendo. Ma stiamo mettendo in campo ogni risorsa che abbiamo per riaccendere la luce e poter tornare a guardare al futuro con ottimismo, senza mettere a repentaglio la stabilità economia della Regione”.

“Un ringraziamento va al presidente Zingaretti, al vicepresidente Leodori, alla giunta e a tutto il consiglio per la serietà con la quale tutti stanno affrontando questa emergenza sanitaria e sociale” conclude Califano.