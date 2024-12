Regina, Lionello, Nando e Karma: urgentemente servono famiglie che li adottino • Terzo Binario News

REGINA è nata il 18.1.2020, di taglia media contenuta, molto affettuosa

merita di trovare finalmente un po’ di pace e tanto amore. E’ nella foto del titolo.

Poi c’è LIONELLO dolce pit bull nato 1.5.2014. E’ di taglia media, molto buono e tranquillo.

NANDO cagnolino gentile è nato nel 2017. Di taglia media è bellissimo, bravo, molto timido.

NANDO é un cagnolino d’oro, non è giusto che sprechi la vita in un box di canile.

LIONELLO, REGINA E NANDO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Karma è un canino di 15 anni. Quindici anni… la sua mamma umana è anziana, in ospedale e questo piccolo necessita di una nuova famiglia.

È vecchietto, mezzo cieco e la salute traballa un po’. Ma è adorabile, buono, sa andare al guinzaglio e davvero NON MERITA DI TORNARE IN CANILE. infatti questo poverino era stato adottato nel lontano 2013. Non possiamo sopportare che torni in canile per morire!

Si trova a Piacenza. Cerchiamo adozione o anche uno stallo lungo. Aiutiamolo

Per info Ass.Pelosi Coraggiosi Piacenza 3920639509