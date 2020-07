Regate veliche a Bracciano, non serve il nulla osta della Regione - Terzo Binario News

Soddisfatto il consigliere del Pd, Minnucci: “Notevole risparmio di tempo e, se vogliamo, anche di denaro”

Per svolgere regate veliche sul lago di Bracciano non è necessario alcun nulla osta da parte della Regione Lazio. Lo fa sapere lo stesso ente regionale e lo sottolinea con soddisfazione il consigliere della Pisana, Emiliano Minnucci (Pd): “Notevole risparmio di tempo e, se vogliamo, anche di denaro”, sottolinea il politico di Anguillara.

In un comunicato, la Regione specifica che non deve “concedere alcun nulla osta per lo svolgimento della regata velica in programma nei mesi di luglio/agosto/settembre 2020 del lago di Bracciano, ricadente nei territori dei comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, in provincia di Roma”.

“Per la manifestazione, alla luce dei contenuti della nota del Comune di Trevignano Romano del 09/07/2020, non c’è bisogno del rilascio dell’atto concessorio visto che, come specificato, l’utilizzo del lago non è a fini esclusivi, è temporaneo, non prolungato nel tempo ed è, infine, strettamente limitato allo svolgimento delle gare veliche”.

“Sulla base delle indicazioni fornite e in assenza di comunicazioni diverse da parte dei competenti comuni interessati – continua la nota – la Regione Lazio per la regata velica non deve quindi rilasciare alcun nulla-osta idraulico, ferme restando le competenze e le funzioni assegnate ai fini della sicurezza per la navigazione in acque interne nonché in merito alle attività di controllo sul corretto uso del bene demaniale”.

“Un chiarimento giusto quello della Regione – commenta il consigliere dem, Minnucci – figlio, è giusto riconoscerlo, anche dell’intervento dell’amministrazione Comunale di Trevignano che sin da subito si è adoperata al fine di risolvere una questione che rischiava di compromettere una delle attività sportive più diffuse nel territorio. Attività, in definitiva, che rappresenta un’attrattiva di primo piano, funzionale per la tenuta e la crescita del sistema turistico sabatino, romano e laziale”, conclude Minnucci.