Referendum, il vademecum per gli elettori all'estero di Ladispoli - Terzo Binario News

Gli #elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del #referendum del 20 e 21 settembre, nonché i familiari con loro conviventi, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

L’opzione al voto per corrispondenza deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data della votazione entro il 19 agosto al seguente indirizzo mail: uffici.demografici@comunediladispoli.it).

Il #votodomiciliare è previsto in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con i mezzi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio e gli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Le dichiarazioni devono pervenire all’Ufficio Elettorale fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020.

