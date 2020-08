Referendum Consultivo Cittadino, l'assise di Ladispoli dice sì - Terzo Binario News

Esulta il Movimento 5 Stelle: “Giornata storica”

“Ieri, 6 agosto 2020 è stata una giornata storica per Ladispoli. È stato approvato in consiglio comunale il Regolamento per il Referendum Consuntivo Cittadino. Dopo un egregio lavoro svolto dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Antonio Pizzuti Piccoli, l’unica commissione che lavora ininterrottamente dall’inizio della consiliatura, i cittadini avranno a disposizione un istituto che permetterà loro di dissentire ed eventualmente ribaltare qualsiasi decisione dalla quale non si sentano rappresentati o tutelati.

“Si tratta di un lavoro corale a cui hanno preso parte tutti i membri rappresentanti dei partiti in consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione, lavorando in modo costruttivo e positivo” Commenta Antonio Pizzuti Piccoli “ Pur mantenendo le nostre diversità di vedute siamo riusciti a costruire una proposta univoca grazie all’impegno di tutta la commissione”.

Tra i plausi dei consiglieri, sia della maggioranza che dell’opposizione, abbiamo portato a casa un risultato eccellente per la cittadinanza”.

Movimento Cinque Stelle Ladispoli