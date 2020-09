Referendum 20 e lunedì 21 settembre: trasporto elettori diversamente abili - Terzo Binario News

L’Amministrazione di Roma Capitale ha istituito in occasione delle consultazione referendaria in oggetto, un servizio di trasporto, dalle abitazioni ai seggi, per gli elettori diversamente abili ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al fine di un ordinato svolgimento del servizio, gli interessati dovranno telefonare ai numeri 06/67692540 – 06/67692541 del Comando della Polizia di Roma Capitale, da lunedì 14 settembre a sabato 19 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00, rappresentando la volontà di fruire di detto servizio e fornendo le proprie generalità, l’indirizzo di abitazione, il numero telefonico nonché il Municipio di appartenenza.

Infine, per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, i predetti elettori dovranno munirsi dell’attestazione medica e del certificato di accompagnamento, che saranno loro rilasciati dalla A.S.L. competente per territorio.