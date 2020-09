Referendum 20 e 21 settembre: come richiedere tessere elettorali a Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli, in vista del Referendum Costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre, “invita gli elettori che avessero smarrito la tessera elettorale o avessero esaurito gli spazi utili alla timbratura dell’effettuata votazione a recarsi presso l’Ufficio Elettorale in piazza Falcone”. Questo quanto riferito in una nota.

“L’Ufficio Elettorale è aperto al pubblico venerdì e sabato dalle ore 9 alle 19. Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15”.