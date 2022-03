Recupero dell'ex colonia di Santa Severa: c'è già l'interessamento di un privato - Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale rende noto che gli accordi procedimentali di valorizzazione del patrimonio immobiliare sottoscritti tra Regione Lazio e Comune di Santa Marinella iniziano a dare i primi frutti.

Infatti sul sito della Regione Lazio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e del Comune di Santa Marinella è stato pubblicato l’avviso dell’interessamento di un primo soggetto privato per l’importantissimo intervento di recupero funzionale dell’immobile di proprietà regionale, in comune di Santa Marinella, denominato “ex Colonia marina di Santa Severa”, per un importo di euro 9.017.000.

L’avviso pubblico prevede la presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato relativamente alla realizzazione degli interventi di recupero funzionale dell’immobile “ex Colonia marina di Santa Severa”.

L’obiettivo che si intende perseguire, oltre ovviamente al restauro del complesso immobiliare della Colonia marina di Santa Severa e delle aree circostanti la proposta di partenariato dovrà tenere conto di alcune importanti priorità quali la potenzialità, innovatività e ricadute occupazionali. In seconda battuta si dovrà tenere conto della dotazioni di infrastrutture, servizi e attività di interesse pubblico. Il progetto dovrà essere conforme alle previsioni di tutela paesaggistica e archeologica, nonché di compatibilità ambientale, previste dai provvedimenti di vincolo e dagli strumenti urbanistici vigenti e sovraordinati.

Anche su questa annosa vicenda il fruttuoso rapporto fra questa amministrazione e la Regione Lazio sta portando finalmente a dei risultati concreti.

