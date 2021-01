Recuperato Anacleto: il gufo messo al sicuro da FareAmbiente Cerveteri - Terzo Binario News

“Se fossimo bambini, con un pizzico di fantasia, si potrebbe immaginare che questo splendido esemplare di Gufo (Asio otus), abbia perso le forze dopo aver assistito Merlino in uno dei suoi incantesimi per il giovane Semola…

Quel tempo però è passato e tornando con i piedi per terra possiamo dire che questo simpatico rapace è stato recuperato, grazie alla segnalazione di in cittadino responsabile, incapace di volare e molto debilitato.

Non conoscendo le cause del suo stato, film Disney a parte, è stato subito portato dal Dottor Antonio Pizzuti Piccoli per una prima valutazione e in seguito consegnato al CRFS Lipu Roma dagli agenti delle Guardie Zoofile Nogra del Nucleo di Ladispoli che ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Il personale del CRFS ci ha rassicurato sulle sue condizioni, non risultano essere presenti traumi o lesioni, pertanto appena riacquisterà le forze potrà tornare libero di volare…e forse anche di parlare con il suo anziano mago”.

Guardia Ecozoofile FareAmbiente Cerveteri