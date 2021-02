Recepito il Messaggio d’AisM…ore per San Valentino: raccolti 1600 euro contro la sclerosi multipla - Terzo Binario News

L’iniziativa collegata all’invio di un “Messaggio d’AisM…ORE” in occasione della Festa degli innamorati ad un proprio caro attraverso la realizzazione di una cartolina in formato elettronica personalizzata, ha raccolto l’importantissima cifra di 1607,00 €, che andranno interamente a sostenere il Progetto Famiglia, percorso di supporto psicologico all’interno delle famiglie che convivono quotidianamente con la Sclerosi Multipla di un proprio componente.

Nel dettaglio, AISM ha raccolto 491€ attraverso l’iniziativa di San Valentino e la cifra straordinaria di 1116€ grazie alla Signora Assunta, simpatizzante e attivista dell’Associazione, che attraverso la Rete del Dono, per il suo compleanno ha scelto il regalo più bello e solidale: raccogliere fondi a sostegno del Progetto Famiglia.

“Nonostante la pandemia in corso, le difficoltà socio economiche che tutti stanno attraversando, la solidarietà ha vinto ancora una volta – spiegano da AISM – da oltre 50anni AISM si occupa di Sclerosi Multipla, una malattia complessa che interessa non solo la persona che ne è affetta ma anche chi le sta vicino: tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla sfera emotiva agli aspetti pratici. Ogni famigliare è coinvolto nei cambiamenti e nella convivenza giornaliera e condivide emozioni e preoccupazioni: non sempre è facile affrontare quanto sta accadendo e soprattutto non è facile far comprendere e relazionarsi con gli altri su tutto quello che comporta la Sclerosi Multipla. Con il Progetto Famiglia volevamo dare una risposta a tutte queste persone, un aiuto, un segno di vicinanza, che grazie alle donazioni ricevute e all’importante cifra raggiunta possiamo continuare a dare”.

Un ringraziamento speciale a tutti i Volontari che hanno condiviso e promosso l’iniziativa, ai simpatizzanti dell’Associazione, che con generosità hanno donato e reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo e a tutti i social media, che con sensibilità hanno concesso importanti spazi all’iniziativa. Una menzione speciale è per il testimonial di AISM Roma per l’anno 2021, lo showman siciliano Antonello Costa, che ha messo a disposizione la propria immagine e i propri social per sensibilizzare il proprio pubblico a donare e a sostenere il progetto.

Le attività di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, proseguono. È possibile rimanere sempre aggiornati visitando le pagine social dell’Associazione o collegandosi al sito www.aism.it, cercando la Sezione Provinciale di Roma.