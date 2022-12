Rebecca Rateanu, prima uscita stagionale con la Santa Marinella Basket • Terzo Binario News

Un 2022 terminato con il sorriso di tornare in campo. Nota positiva nella sconfitta nell’ultima gara del girone di andata del campionato di serie C di basket femminile dell’Asd Santa Marinella Basket contro la Smit Trastevere è stato l’esordio in stagione della guardia Rebecca Rateanu.

Un rientro nelle rotazioni che sarà molto importante per coach Daniele Precetti nella seconda parte di stagione.

«E’ stato molto emozionante riprendere a giocare dopo un infortunio importante, soprattutto a livello psicologico, perché non pensavo di essere in grado di giocare come prima. Invece mi sono rasserenata al giocare senza problemi». Sul bilancio della squadra dopo la fine del girone di andata Rateanu analizza: «Siamo un po’ rammaricate per alcune partite perse, di pochi punti, ma stiamo lavorando per migliorare alcuni aspetti sia in difesa che in attacco.

Nel nostro girone ci sono buone squadre ma speriamo di portare nel girone di ritorno qualche vittoria in più». Come buon proposito la guardia santamarinellese afferma: «Dobbiamo continuare ad allenarci ad alta intensità. Ringrazio il coach per l’ottimo supporto tecnico che ci sta dando a tutte noi e per l’opportunità che mi sta dando».