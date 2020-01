Re Magi e la Befana alla Balduina: come cambia la viabilità - Terzo Binario News

Il Corpo di Polizia Locale del Gruppo XIV Monte Mario, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Arrivano i Re Magi e la Befana” in programma ha istituito la seguente disciplina provvisoria di traffico, valida per domenica 5 e lunedì 6 gennaio:

Piazzale delle Medaglie d’Oro (nella carreggiata centrale dal fronte civico 23 a via Trionfale):



-Divieto di fermata o divieto di sosta zona rimozione coatta 0/24 ambo i lati;

-divieto di transito.



Piazzale delle Medaglie d’Oro (nella complanare nel tratto da via Trionfale al civ. 39 Ufficio Poste Italiane)



-Divieto di fermata o divieto di sosta zona rimozione coatta 0/24 lato sinistro.



Piazzale delle Medaglie d’Oro (nella complanare nel tratto dal civ. 29 a via Trionfale)

-Divieto di fermata o divieto di sosta zona rimozione coatta 0/24 lato sinistro.



Via Alberto Cadlolo (all’intersezione con Piazzale delle Medaglie d’Oro)



-Obbligo di svolta a destra.