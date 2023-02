Razzismo e Solidarietà, il progetto degli studenti dello "Stendhal" Civitavecchia • Terzo Binario News

Se il razzismo fosse una voce, sarebbe il silenzio di tanta gente che accetta la discriminazione come un comportamento normale.

E se anche la solidarietà fosse una voce, sarebbe quella di una classe di studenti che parla di accoglienza e umanità.

Se il razzismo fosse un colore, sarebbe il nero ed anche il rosso come la rabbia e la violenza. Ma se la solidarietà fosse un colore, sarebbe tutti i colori della Terra o un arcobaleno.

Se il razzismo fosse una parte del corpo, sarebbero due occhi pieni di disprezzo nello sguardo di un passante.

E se la solidarietà fosse una parte del corpo, sarebbe due braccia aperte per accogliere. Accogliere è camminare tutti insieme verso un futuro che non guarda alla razza, all’età o al genere, ma parla di idee e soluzioni per riuscire a vivere in pace l’uno accanto all’altro.

Con la professoressa Meloro, docente di Italiano e Storia dell’Istituto “IIS Stendhal”, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci e lavorare su un progetto “Prepariamo il futuro”, a cura di Scuola Ambiente che ci vede impegnati in varie attività.

Un dibattito, un’ intervista, una mostra, un articolo di giornale sono il contributo di noi giovani ragazzi e ragazze per costruire un mondo senza differenze.E non solo sognarlo.

Aurora Czaran De Sepros Cerruti

Classe IIB Istituto Tecnico per il Turismo “Benedetto Croce”

Pubblicato domenica, 26 Febbraio 2023 @ 15:45:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA