Ravarino: "Forza Italia di Ladispoli è partita con la sua squadra" - Terzo Binario News

“Si … il fischio d’inizio è stato dato e anche Forza Italia di Ladispoli è partita con la sua squadra per questa nuova tornata elettorale, che come sempre sarà bella ed avvincente .

Partiamo da lontano con una ricostruzione che negli ultimi cinque anni è stata sempre costante fino ad arrivare ad oggi con una squadra nuova ed affiatata.

Mattone dopo mattone si è ricostruito un partito che ha ripreso il dialogo e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Grando entrando anche in consiglio comunale con un suo rappresentante.

E’ innegabile che questi cinque anni sono stati, e scusateci il termine, pazzeschi !

Dopo il ventennio rosso si è rimessa al centro la Città ed il bisogno dei Cittadini con una molteplicità di attività da far tremare i polsi anche al più audace Sindaco: rifacimento del manto stradale, verde pubblico e giochi nuovi per i più piccoli, servizio di nettezza urbana più performante, notizia di ieri l’approvazione della tariffa puntuale vantaggiosa per i cittadini, cura dell’arenile e della sorveglianza dei bagnanti, Servizi Sociali che hanno lavorato per sostenere le famiglie colpite dalla pandemia Covid-19 …

ma sono talmente tante le opere che si fa fatica a menzionarle tutte come il Palazzetto dello Sport che per 20 anni è stata solo chimera ora invece è realtà… il Commissariato della Polizia di Stato inaugurato da qualche giorno … veramente si fa fatica a ricordarle tutte… ancora Stadio Comunale di calcio completato nella sua interezza, la nuova Caserma dei Carabinieri … veramente tantissimi progetti.

Forza Italia farà la sua parte nella coalizione, sarà il baluardo dei valori moderati, cristiani, europei, liberali e si farà promotrice di iniziative di primaria importanza perché chi ha cuore la Città, la cura e la progetta per i proprio figli.

Le iniziative che Forza Italia Ladispoli porrà in risalto in primis riguarderanno la Famiglia, cellula fondamentale della nostra società, a seguire iniziative per creare opportunità di lavoro nel territorio soprattutto in questi momenti di crisi, aiuto alle famiglie numerose, attenzione a ragazzi con la valorizzazione dello sport, della scuola e della formazione, un vero presidio sanitario per assistenza di emergenze h24, perché sulla salute non ci si specula, è doveroso scongiurare il correre a Roma a sirene spiegate che magari il più delle volte può risultare fatale… , grande attenzione ai nostri anziani che sono la nostra memoria e le nostre radici …chi non ricorda l’ottimo lavoro nell’Hub vaccinale posto proprio nel centro anziani voluta dall’Amministrazione Grando che ha immunizzato non solo i cittadini di Ladispoli ma anche di altre località. Un elogio va fatto anche all’importante lavoro del Delegato alla Sanità Pasquale Raia, ottimo organizzatore.

Le iniziative e i temi programmatici sono e saranno tanti ed il Coordinamento locale di Forza Italia è ben lieto di accogliere tutti i suggerimenti che i cittadini ci vorranno dare sul nostro indirizzo mail: forzaitalialadispoli@libero.it .

Paolo RAVARINO

Coordinamento Politico FORZA ITALIA Ladispoli