Rapporto Zoomafia 2020: reati contro gli animali, nel Lazio 950 procedimenti penali - Terzo Binario News

Il report della Lav

Il Rapporto Zoomafia 2020, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, alla sua ventunesima edizione, analizza lo sfruttamento illegale di animali ad opera della criminalità nel 2019 e ha il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto.

“I crimini contro gli animali assumono diverse forme, hanno origini molteplici e sono plurioffensivi, ma sono altamente sottovalutati nella loro pericolosità. – afferma Ciro Troiano – Per questo è importante conoscere e analizzare il loro andamento delittuoso, per meglio adottare misure preventive e repressive”.

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni i dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2019, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali.

Per il Lazio le risposte sono arrivate da 6 Procure Ordinarie su 9 (non hanno risposto le Procure di Rieti, Velletri e Viterbo) e dalla Procura Minorile di Roma.

A Roma sono stati riscontrati 48 procedimenti con 13 indagati per uccisione di animali; 97 procedimenti con 66 indagati per maltrattamento di animali; due procedimenti a carico di ignoti per uccisione di animali altrui; 46 procedimenti con 38 indagati per abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili; 16 procedimenti con 18 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale nel 2019 sono stati registrati 209 procedimenti con 135 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati del +25% passando da 167 a 209, mentre gli indagati sono aumentati del +24% passando da 109 a 135.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si può stabilire che, nel 2019, nella regione sono stati registrati circa 950 fascicoli (circa il 10% di quelli nazionali), con un tasso di 16,10 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e circa 430 indagati (circa il 7,34% di quelli nazionali), con un tasso di 7,27 indagati ogni 100.000 abitanti.

Confrontando i dati delle 6 Procure che hanno risposto sia nel 2020 che nel 2019, rispetto all’anno precedente, si registra un aumento del +12% dei procedimenti, mentre per il numero degli indagati si registrata una diminuzione del -8% circa.

Per quanto riguarda le Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma sono stati registrati un procedimento con un indagato per uccisione di animali e due procedimenti con un indagato per maltrattamenti di animali.