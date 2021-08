Rapisarda: "Ladispoli sulla stampa nazionale per i malesseri intestinali, colpo mortale al turismo" - Terzo Binario News

“L’estate? The show must go on.

A settembre probabilmente i controlli. A ottobre forse le multe. Come già accaduto. La storia si ripeterà. Peccato che ne frattempo siamo andati sui giornali nazionali.

Centinaia di persone con la mano sulla fronte sul lavandino e sulla pancia sulla tazza, per giorni, febbre. La cosa non passa inosservata. Le avvisaglie c’erano state. Chiazze marroni lungo la spiaggia.

Qualcuno del Campidoglio ladispolano che si affrettava ad affermare “tranquilli, solo rifiuti vegetali”. Tranquillo qui è finito sulla tazza. Accidentalmente ricordo che il covid viaggia anche nell’intestino e nei suoi rifiuti. Si poteva approfittare per le ricerche dell’origine dei flussi fecali, perché a fine estate torneranno a ridursi e sarà difficile indagarla.

E per l’anno prossimo? Credo stiano puntando alla riduzione degli afflussi estivi, per la riduzione degli apporti fecali, automatica conseguenza di chi opterà per altri luoghi di vacanza. Salvo sostituzioni inconsapevoli. Avanti i prossimi. Di questo passo, tra pochi anni, l’attrattiva turistica estiva subirà un danni pesanti. Quando li misureranno sarà troppo tardi. Per ora tutto ok. Colpa del vento”.

Raffaele Rapisarda