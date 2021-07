Rapinatore di Rolex preso al porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Arrestato dai carabinieri di Firenze al porto di Civitavecchia mentre rientrava da Barcellona in traghetto, uno dei tre rapinatori della ‘banda dei Rolex’ scoperta dai carabinieri di Firenze e sfuggiti alla ‘retata’ del 28 giugno.

La banda, specializzata in rapine in trasferte di un giorno da Napoli al Centro nord Italia, è stata colpita da sette arresti: quattro eseguiti subito, gli altri no perché gli indagati erano irreperibili. L’ipotesi era che fossero all’estero.

Uno dei tre latitanti infatti era in Spagna e i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze hanno accertato che figurava tra i passeggeri di un traghetto partito da Barcellona, in arrivo, nella serata, al porto di Civitavecchia.

Bloccato allo sbarco, prima di essere condotto in carcere, nella perquisizione gli sono stati trovati i capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati in occasione della rapina perpetrata a Firenze il 23 aprile scorso.

Proseguono le ricerche degli ultimi due destinatari della misura con cui il gip di Firenze, per rapina aggravata in concorso, ha colpito sette soggetti (cinque in custodia cautelare in carcere e due ai domiciliari). (ANSA)