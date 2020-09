È stata avvicinata da due individui, che l’hanno rapinata della borsa contenente 200 euro. È successo ieri notte alle 3,55. Vittima una donna di origini colombiane.

Sul posto – in piazza Caballini – la Volante della Polizia. Gli agenti hanno bloccato e arrestato, per rapina in concorso, un 21enne gambiano.