Rapina uomo e gli spruzza spray urticante - Terzo Binario News

Un cittadino romeno è stato rapinato del portafogli da un uomo che per fiaccare la sua possibile reazione gli ha spruzzato dello spray urticante. È accaduto sabato 15 maggio in via Capetti, intorno alle 18.

Gli agenti del V Distretto Prenestino diretto da Roberto Arneodo, intervenuti immediatamente sul posto a seguito di segnalazione al Nue 112, dopo aver attivato i soccorsi per la vittima, che è stata trasportata da personale del 118 in ospedale in codice verde, hanno iniziato la prima attività investigativa escutendo a sommarie informazioni una persona che aveva assistito al fatto.

Contemporaneamente sono stati avvicinati da un uomo in evidente stato di ubriachezza che ha tentato di aggredirli con una bottiglia di vetro. Bloccato, C.M., 47enne originario di Tivoli con precedenti di polizia per, minaccia, oltraggio e indebito utilizzo di carte, è stato portato al Distretto per i successivi accertamenti.

Al termine dell’operazione il 47enne, che ha anche sferrato un calcio all’addome ad un poliziotto, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proseguono le indagine per individuare l’autore della rapina.