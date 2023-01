Rapina una 68enne sulla Togliatti, Roma Capitale arresta un 20enne egiziano • Terzo Binario News

Il bilancio dei controlli del fine settimana: quasi 7 mila verifiche e poco più di 3 mila violazioni al CdS di cui 643 per superamento dei limiti di velocità con 12 patenti ritirate

Transitava a pochi metri dal mercato domenicale di Porta Portese 2 , una signora di 68 anni che, mentre passeggiava sul marciapiede di viale Palmiro Togliatti, in compagnia del marito, è stata rapinata da un uomo di nazionalità egiziana di 20 anni il quale, per strapparle la borsa di dosso, l’ha fatta cadere rovinosamente in terra, costringendola a ricorrere alle cure mediche del caso.

Gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia di Roma Capitale, in servizio di controllo nell’area del mercato domenicale, resisi immediatamente conto dell’accaduto sono riusciti a bloccare il ladro, con precedenti penali e privo di permesso di soggiorno, conducendolo presso gli uffici del gruppo territoriale per gli adempimenti di legge.

Il ventenne è stato denunciato ed attualmente è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rapina aggravata. Grazie all’intervento degli operanti, guidati dal Dott. Marco Giovagnorio, la signora, che ha espresso più volte la sua gratitudine, è potuta rientrare subito in possesso dei suoi averi: portafoglio, chiavi, cellulari , documenti e carte di credito.

Inoltre, si sono estesi a tutto il territorio dei Municipi I, II, e XV i controlli della Polizia di Roma Capitale sul rispetto del codice della strada: poco più di 3 mila le violazioni accertate, di cui 643 per superamento dei limiti di velocità. Dodici le patenti ritirate e 11 le carte di circolazione, a cui si aggiungono 3 rimozioni per sosta a intralcio e 2 sequestri di veicoli, di cui uno penale, in quanto il mezzo è risultato di provenienza furtiva.

Trastevere, Campo de’ Fiori, Monti, Pigneto, Ponte Milvio, piazza Bologna e San Lorenzo sono i principali siti dove le pattuglie hanno effettuato controlli ai pubblici esercizi e minimarket: 70 le violazioni accertate nei confronti di esercenti ed avventori, per violazioni legate soprattutto alla vendita irregolare ed al consumo di alcol . Di queste, in particolare, 1 minimarket è stato sanzionato per circa 7 mila euro perché trovato a vendere oltre la mezzanotte, 4 minimarket sono stati trovati aperti dopo le 22, in violazione dell’O.S. 165/22, altri 3 sono stati colti a vendere alcol dopo le 22, in violazione del regolamento di polizia urbana; 7 le multe per consumo di alcol in strada in orario non consentito, a cui si aggiungono 2 sanzioni elevate nei confronti di esercizi di somministrazione non in regola con le normative antialcol.

Tra le altre violazioni rilevate: 39 multe per la gestione non corretta dei rifiuti urbani, 3 sanzioni per l’alto volume della musica in strada ed ulteriori 11 sanzioni per irregolarità varie di natura amministrativa, tutte comminate ad esercizi di somministrazione.

Quattro i conducenti di taxi sanzionati dal personale della Squadra Vetture del GPIT: un veicolo è stato posto sotto sequestro in quanto il conducente, che aspettava una corsa all’uscita di una discoteca, è risultato privo dei titoli autorizzativi per il trasporto pubblico non di linea.