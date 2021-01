Rapina un cellulare con un coccio di bottiglia: preso dalla Polizia a Boccea - Terzo Binario News

A Santa Maria Maggiore un iracheno ruba un liquore al supermercato poi minaccia il personale con un rasoio

All ore 20.39 di ieri presso via di Boccea armato di coccio di bottiglia, si è avvicinato ad un giovane tentando di portargli via il cellulare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti che lo hanno fermato: P.F. romano di 50 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di tentata rapina e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.

Alle 20.52 di ieri in piazza di Santa Maria Maggiore si è consumata una rapina impropria. Questo il reato contestato dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio e del commissariato Viminale nei confronti di A.M. 26enne nato in Iraq e con precedenti di polizia.

Il cittadino dopo essersi introdotto all’interno di un supermercato, prelevava e nascondeva nello zaino un liquore per poi oltrepassare le casse. Scoperto da un dipendente, nel tentativo di fermarlo, l’arrestato estraeva un rasoio da barbiere per minacciarlo.