Rapina in villa, malviventi in fuga con il bottino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina in villa a Riano. È successo in via Quartarella la scorsa notte: i banditi sono fuggiti con 3mila euro. Secondo quanto appreso quattro malviventi – che in abiti civili si sarebbero presentati come appartenenti alla Polizia,- sono entrati in azione in un’abitazione dove erano presenti una romana di 36 anni con i tre figli, minori.

La donna è stata minacciata con la pistola: una volta racimolato il bottino, i quattro sono scappati. Sulla vicenda indagano i carabinieri.