Rapina in via Prenestina: bottino di 38.500 euro - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Camminava a piedi in via Prenestina: all’altezza del civico 362 è stato avvicinato da due persone, a bordo di uno scooter Honda Sh. Uno di questi è sceso dal ciclomotore, lo ha schiaffeggiato, gli ha puntato addosso la pistola e gli ha preso la borsa a tracolla, contenente 38.500 euro. Vittima un 55enne, titolare di un bar: all’uomo è stato portato via anche un orologio, riproduzione di un Rolex. L’episodio è avvenuto alle 9 di lunedì 23 dicembre.

Sul posto gli agenti del commissariato Torpignattara. Alla Polizia il 55enne ha raccontato che i due – fuggiti in direzione centro – indossavano il casco, parlavano con accento romano ma sembravano più originari dell’Est Europa.