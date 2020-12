Rapina in gioielleria. L’episodio è accaduto mercoledì 23 dicembre in via Conca d’Oro. Un uomo sui 50 anni, armato di pistola e che indossava una felpa blu, è entrato in azione poco dopo le 16,30. Dopo essersi fatto consegnare gioielli e soldi, è fuggito. Il bottino è da quantificare, non ci sono stati feriti.

Sul posto la Polizia.