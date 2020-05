Un bandito in monopattino: è caccia all’individuo che mercoledì 6 maggio ha colpito in una farmacia. Armato di taglierino, volto coperto da mascherina e cappuccio, si è fatto consegnare l’incasso (1000 euro) poi è scappato per le vie di Testaccio con il due ruote elettrico.

Indagano i carabinieri.