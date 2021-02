Rapina in farmacia. È accaduto martedì 16 febbraio in via Trionfale, all’altezza del civico 8291. Intorno alle 11 un uomo è entrato in azione: dopo essersi fatto consegnare il denaro presente in cassa (400 euro), è fuggito.

Non ci sono stati feriti, indaga il personale del Distretto Primavalle.

c.b.