Rapina in farmacia a Villanova di Guidonia: 1500 euro il bottino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Due individui – con accento romano – hanno fatto irruzione in farmacia a Villanova di Guidonia. Una volta dentro, si sono fatti consegnare l’incasso (1500 euro) e un assegno (ignota la cifra). Dopodiché sono fuggiti a piedi. La rapina è avvenuto alle 19,50 di domenica 29 dicembre in via Maremmana.

Sul posto gli agenti del commissariato di Tivoli. Da una prima ricostruzione, sembra che i malviventi fossero armati. Non ci sono stati feriti.