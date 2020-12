Rapina in farmacia: è accaduto lunedì 28 dicembre in via Sesto Miglio, zona Tomba di Nerone. Il bandito – intorno alle 13 – con il volto travisato e armato di coltello è entrato in azione: con la scusa di chiedere informazioni, si è avvicinato alla farmacista e si è fatto consegnare l’incasso.

Poi con il bottino (1700 euro) si è dato alla fuga. Sul posto la Polizia.

c.b.