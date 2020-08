Rapina due persone poi inseguimento da film: fermato dai carabinieri - Terzo Binario News

Bloccato un 33enne noto alle forze dell’ordine

Si è introdotto in un’autovettura parcheggiata in via Prenestina: con violenza ha costretto il conducente e il passeggero a consegnargli i due portafogli e a scendere dall’abitacolo. Poi è scappato a bordo dello stesso veicolo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino del Marocco, 33enne senza fissa dimora noto alle forze dell’ordine, per il reato di rapina.

A causa della velocità sostenuta, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto e ha urtato contro un cumulo di rifiuti adiacente la carreggiata. Successivamente, il rapinatore ha abbandonato l’auto e si è dileguato a piedi in uno stabile abbandonato di via Prenestina.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno rintracciato il fuggitivo e lo hanno bloccato. L’arrestato ora si trova rinchiuso in carcere.