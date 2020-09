Rapina da 20mila euro: "ripulito" gestore del distributore - Terzo Binario News

Rapina da 20mila euro ieri alle 9.56. Ad operare, il commissariato di Ponte Milvio. Vittima il gestore del distributore di via della Giustiniana. All’altezza di via Offanengo si sono presentati due uomini, di cui uno armato di pistola ed entrambi a bordo di uno scooter. Con il casco in testa hanno rapinato del borsello il benzinaio 51enne e sono scappati. Indagini in corso.

altra rapina, stavolta da 400 euro, alle 5.06 con la pattuglia San Lorenzo nel quartiere omonimo un uomo armato di coltello da cucina e casco è entrato in un un bar facendosi consegnare la somma ed è fuggito a piedi.

Alle 16.24 la Volante ha arrestato per rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un gambiano 22enne. Questi ha ferito un agente e stamani è stato processato per direttissima.