Rapina choc in villa: legano polsi a madre e figlio, poi fuggono con orologi e contanti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina choc in villa. È accaduto tra lunedì 16 e martedì 17 novembre in via Castelsardo, periferia di Roma. I banditi hanno legato i polsi a mamma e figlio, dopodiché hanno rubato due Rolex (valore 70mila euro) e 900 euro in contanti.

Per fuggire, secondo quanto appreso, i malviventi hanno utilizzato la vettura di una delle vittime. L’auto è stato poi trovata bruciata in via di Porta Medaglia.

Sul posto per i rilievi la Polizia Scientifica. Gli investigatori sono a caccia dei malviventi.