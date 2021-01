Rapina al Todis: bandito in fuga con il bottino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina al supermercato Todis di via Tiburtina, all’altezza del civico 645. Un uomo – con volto travisato e armato di pistola – è entrato in azione intorno alle 11 di lunedì 4 gennaio. Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, il bandito ha minacciato il cassiere e si è fatto consegnare l’incasso (700 euro) prima di fuggire. Non ci sono stati feriti.

Sulla vicenda indaga il commissariato di San Basilio. Al vaglio degli investigatori le immagini di video-sorveglianza: da qui potrebbero emergere elementi utili per rintracciare il malvivente.