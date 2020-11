Rapina al supermercato: banditi in fuga con il bottino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina al supermercato Conad, in via di Castel Fusano, zona Ostia Antica. L’episodio è avvenuto lunedì 23 novembre. Due banditi, vestiti di scuro e con una mascherina in volto, sono entrati in azione intorno all’ora di pranzo. Un malvivente, armato di pistola, ha minacciato una cliente e il complice – da accertare se anche lui fosse armato – si è fatto consegnare l’incasso (2mila euro).

Sul posto il personale della Polizia, che indaga.