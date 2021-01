Rapina al Carrefour: prendono alcolici e strattonano guardia giurata in via Ugo Ojetti - Terzo Binario News

Rapina aggravata in concorso: questa l’accusa nei confronti di due romeni, di 49 e 42 anni, arrestati dalla Polizia. Alle 14,33 di giovedì 7 gennaio hanno fatto irruzione in via Ugo Ojetti, zona Talenti, all’interno del supermercato Carrefour.

Una volta nell’esercizio commerciale, hanno rubato 70 euro di alcolici. Non solo: hanno minacciato e strattonato la guardia giurata. Gli agenti del Reparto Volanti e del Distretto Fidene-Serpentara hanno poi bloccato i due.

c.b.