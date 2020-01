Rapina ad Acilia: entra in tabaccheria con una scacciacani e si fa consegnare l'incasso - Terzo Binario News

Il volto coperto da passamontagna e in mano la pistola, poi risultata essere una scacciacani. Un romano di 70 anni, noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione in una tabaccheria di Acilia, in via Domenico Purificato: ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare l’incasso, 400 euro. La rapina è avvenuta il 7 gennaio: il bandito è stato bloccato dagli agenti del commissariato di Ostia, al termine di una rapida attività d’indagine.

Grazie alle testimonianze raccolte e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, all’interno dell’attività commerciale, gli agenti sono riusciti a reperire importanti elementi per risalire all’identità del rapinatore.

Rintracciato presso la propria abitazione, il 70enne ha confessato; sono stati rinvenuti durante la perquisizione, nel sottoscala condominiale, il passamontagna e la pistola utilizzata per l’azione delittuosa.