Rapina ad Acilia: colpo in farmacia, bloccato dai poliziotti. Caccia al complice - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato Lido hanno arrestato, per rapina, T.E. 36enne romano con diversi precedenti di Polizia. Transitando in via di Macchia Palocco i poliziotti hanno notato l’uomo che, con volto travisato e armato di pistola, risultata poi una replica in plastica priva di tappo, stava fuggendo da una farmacia appena rapinata di circa 90 euro.

Bloccato immediatamente dai poliziotti, è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici di Polizia.

Si ricerca il complice fuggito a bordo di uno scooter. Sono in corso indagini per risalire ad eventuali collegamenti con le rapine consumate recentemente nella stessa zona.