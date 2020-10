Rapina a Torrevecchia: minacciato con il coltello viene derubato di portafoglio, giubbotto e collanina d'oro - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un ragazzo non ha fatto in tempo a scendere dall’autobus che è stato rapinato. È successo sabato 10 ottobre in via di Torrevecchia, all’altezza del civico 904.

Un uomo e una donna, con un coltello, si sono avvicinati al giovane e lo hanno ripulito del portafoglio con all’interno i documenti, collanina d’oro e giubbotto.

La vittima, un 27enne, non è ricorso alle cure del 118. Sulla vicenda indaga il personale del distretto Aurelio.