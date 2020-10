È entrato in un negozio e ha aggredito il titolare. Rapina a Torre Angela: è quanto accaduto domenica 11 ottobre intorno alle 19,30, in via Aragona.

L’episodio si è consumato all’interno di una esercizio commerciale di casalinghi. La vittima non è ricorsa alle cure mediche, mentre il malvivente è riuscito a fuggire dopo aver arraffato degli oggetti.

Indaga il personale del distretto Casilino.

c.b.